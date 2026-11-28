Riceviamo e pubblichiamo. a pista di pattinaggio sul ghiaccio “Civitavecchia On Ice” è pronta a riaprire i battenti in piazza della Vita, sul lungomare di Civitavecchia, in prossimità della ruota panoramica. L’attrazione porta nuovamente in città 500 metri quadrati di vero ghiaccio, confermandosi come la più grande pista mai montata a Civitavecchia. L’inaugurazione si tiene venerdì 4 dicembre 2026 alle ore 16 con il taglio del nastro e con una sorpresa dedicata ai presenti: per i primi 50 visitatori è previsto uno sconto di 2€.

«La ruota panoramica ha caratterizzato lo skyline della nostra città per tutto l’anno – dichiara Marco Piendibene, Sindaco di Civitavecchia – e sono contento che, in occasione delle festività natalizie, torni anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, quest’anno ancora più grande, visto il successo della precedente edizione. Ringrazio gli organizzatori e il gestore della struttura».

«Siamo entusiasti di poter contribuire anche quest’anno a rendere ancora più speciale il periodo delle feste qui a Civitavecchia con la nostra pista di pattinaggio su ghiaccio – dichiara Heros Salvioli, proprietario della struttura – La pista non è solo un luogo dove pattinare, ma anche un punto di ritrovo per famiglie, giovani e turisti, uno spazio dove trascorrere del tempo insieme e godersi il panorama urbano e l’atmosfera natalizia che la città offre durante le festività».

INFORMAZIONI GENERALI E BIGLIETTI

La pista di pattinaggio “Civitavecchia On Ice” rimane in piazza della Vita da venerdì 4 dicembre 2026 fino alla fine della stagione invernale ed è accessibile nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 19, il venerdì dalle 14 alle 23, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 23.

I prezzi di accesso sono fissati a 13€ per gli adulti e per i bambini, prezzo speciale per gli under 16 dal lunedì al giovedì, con la possibilità di rimanere quanto si desidera. Il noleggio dei pattini è compreso nel costo di entrata, mentre al costo di 5€ l’ora si possono noleggiare orsetti o pinguini per garantire stabilità durante la pratica del pattinaggio. Inoltre, è possibile usufruire di tessere speciali che offrono agevolazioni nei costi: una tessera di 6 ingressi al costo di 45€.

Pista di Pattinaggio Civitavecchia On Ice