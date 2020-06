Il 3 luglio sarà presentato il libro dedicato a Marco Vannini

Giustizia per Marco Vannini. Venerdì 3 luglio alle ore 17 nell’aula consiliare del Granarone sarà presentato il libro dedicato a Marco Vannini, scritto dalla mamma Marina insieme a Mauro Valentini.” Purtroppo non riusciremo ad accogliere tutti in sala spiega il sindaco Alessio Pascucci – a causa delle norme del distanziamento sociale da mantenere e il contingentamento degli ingressi. Cercheremo ugualmente di condividere con tutti voi questo momento così toccante per la nostra comunità trasmettendo la presentazione in diretta social”. I proventi del libro saranno devoluti ad iniziative sociali del territorio di Cerveteri e Ladispoli.