Il 28 ottobre possibili abbassamento di pressione o mancanza di acqua in alcune zone

Riceviamo e pubblichiamo. Con la presente si comunica che, a causa di una riduzione della fornitura idrica all’impianto “Filtri Aurelia” da parte del Gestore “Consorzio Acquedotto Medio Tirreno”, dalle ore 8 fino alle ore 23 di mercoledì 28/10/2026, si potrà verificare un abbassamento di pressione e/o mancanza d’acqua nelle seguenti vie: Zona Borgata Aurelia, Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia, Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa), Zona Area Portuale, Zona Ponton dei Rocchi, Santa Lucia e cimitero nuovo. Acea.