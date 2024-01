“IL 27 gennaio ricorre il 79esimo anniversario della liberazione, celebriamo il giorno della memoria”

Appuntamento al cimitero di via Aurelia, per l'anniversario della liberazione, da parte dell'armata Rossa, del campo di sterminio nazista di Auschwitz Bikernau

Come ogni anno, l’Amministrazione comunale di Civitavecchia celebra il Giorno della Memoria nel Cimitero di via Aurelia Nord. L’appuntamento per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti è sabato 27 gennaio alle 11,30. Il sindaco Ernesto Tedesco, con le autorità civili e militari, depositeranno una corona nell’area riservata ai cittadini di origine ebraica. Come da tradizione, un secondo momento di raccoglimento per le vittime dell’Olocausto riguarderà un omaggio floreale alla lapide dedicata agli internati.

L’Anpi. “Sabato 27 gennaio ricorrerà il settantanovesimo anniversario della liberazione, da parte dell’armata Rossa, del campo di sterminio nazista di Auschwitz Bikernau. In ricordo degli ebrei e dei militari e civili massacrati, alle ore 10,30, una delegazione della nostra Associazione si recherà al cimitero di via Aurelia per deporre dei fiori sulla lapide che ricorda gli internati e su quella della nostra concittadina di religione ebraica Astrologo Italia massacrata insieme al marito Abramo Veroli dalla furia nazista. Le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare alla commemorazione”.