Il 26 febbraio nuova manifestazione contro il Biodigestore. Raccolta firme vicina a quota 2000

Si terrà sabato 26 febbraio una nuova manifestazione contro il Biodigestore. “No al biodigestore. Scendi in pizza, lotta per il futuro. 120 mila tonnellate di no”, questo il messaggio della locandina che sta circolando sui social. Sarà il secondo evento organizzato dopo quello del 3 febbraio scorso davanti al Comune di Civitavecchia. Intanto la raccolta firme promossa dall’associazione Civitavecchia C’è procede spedita. Sono 1700 le adesioni fino a questo momento ma i numeri sono destinati a crescere in maniera significativa dei prossimi giorni.