Il 2020 alle porte, la verità sul caso Vannini e tante battaglie all’orizzonte per il territorio

E’ stato un 2019 decisamente intenso. Elezioni europee e comunali, il maltempo che ha spesso e volentieri messo sotto sopra le città e tanti successi culturali e sportivi. Il nuovo anno che si appresta ad arrivare promette di essere altrettanto intenso, forse anche di più. All’orizzonte infatti ci sono diverse questioni significative che potrebbero caratterizzare fortemente il 2020. La battaglia sui rifiuti per esempio, esplosa alla fine dell’anno che sta per andare in archivio e che coinvolge diversi comuni del Lazio. Da questo punto di vista già il mese di gennaio potrebbe sentenziare qualcosa di importante. E poi le tante vertenze occupazionali, in relazione alle aziende pubbliche e al Porto di Civitavecchia. A proposito di sentenza, quella più attesa verrà pronunciata il 20 febbraio. Parliamo del caso Vannini, nella speranza che la Cassazione riesca a dare un minimo di senso di giustizia alla vicenda.

