Il 15 aprile il Pincio delibera l’istituzione della provincia Porta d’Italia

L’istituzione della Provincia Porta d’Italia approda al Consiglio comunale di Civitavecchia. La conferenza dei capigruppo ha stamane licenziato la delibera proposta dal Sindaco Ernesto Tedesco, calendarizzandola per la seduta che si terrà lunedì 15 aprile.

Questo il commento del Sindaco Tedesco: “Si tratta di una delibera di portata epocale, senza esagerare. È d’altronde il punto di arrivo di un percorso lungo: abbiamo organizzato recentemente un incontro dei nostri consiglieri di maggioranza e opposizione con il professor Enrico Michetti (sentito anche questa mattina per chiarire gli ultimi aspetti), ma tante sono state le riunioni (con i sindaci della fascia costiera e non solo) alle quali io e il Vicesindaco Manuel Magliani abbiamo partecipato, arrivando alla decisione di coinvolgere i consigli comunali sulla provincia della Porta d’Italia. È del resto, a ben vedere, il naturale compimento della mozione approvata ad inizio legislatura che rappresentava la volontà di uscire dalla Città Metropolitana, come del resto previsto anche dal programma elettorale del 2019”.

“La nostra città si avvicina così ad una sua antica aspirazione, ma i vantaggi saranno tangibili e non di solo prestigio: è previsto un forte incremento dei finanziamenti che oggi vengono inevitabilmente filtrati da Città metropolitana, per non parlare del sistema idrico, della gestione dei rifiuti, di una maggiore vicinanza alle istituzioni attraverso la presenza di Prefettura e Questura, per non parlare delle competenze dirette su istituti scolastici superiori, strade, ambiente e servizi in genere, anche grazie al progressivo decentramento della Regione indotto dal processo di Autonomia differenziata. Soltanto in termini di occupazione sono stati stimati migliaia di posti di lavoro in più, con ulteriori benefici indotti dal protagonismo diffuso del territorio, con Civitavecchia che avrà inevitabilmente un ruolo centrale. Credo pertanto che l’appuntamento del 15 aprile costituisca una grande occasione per tutti di costruire un futuro più florido per il nostro territorio”, conclude il Sindaco Tedesco.