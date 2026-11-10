IIS Stendhal-Calamatta, il 14 novembre torna l’Open Day

Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 14 novembre, dalle ore 9 alle 13, l’Istituto Superiore Stendhal-Calamatta di Civitavecchia apre le porte delle sue tre sedi per accompagnare studenti e famiglie alla scoperta della propria offerta formativa. Un’occasione per conoscere da vicino laboratori, attività didattiche e opportunità per il futuro. Scegliere la scuola superiore è uno dei primi passi importanti nella costruzione del proprio futuro. Una decisione che nasce dalla conoscenza, dalla curiosità e dalla possibilità di scoprire le proprie passioni e attitudini.

Con questo spirito, sabato 14 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, l’IIS Stendhal-Calamatta di Civitavecchia invita studenti e famiglie a partecipare al suo Open Day, una mattinata dedicata all’orientamento, alla scoperta e alla sperimentazione. Tre sedi, sette indirizzi di studio e un unico grande obiettivo: offrire a ogni studente gli strumenti per costruire il proprio futuro. L’evento sarà molto più di una semplice presentazione dell’offerta formativa. I visitatori potranno esplorare gli ambienti scolastici, entrare nei laboratori, assistere a dimostrazioni pratiche e conoscere le attività che caratterizzano i diversi percorsi di studio.

L’Istituto Stendhal-Calamatta propone un’offerta formativa articolata, capace di rispondere a interessi, aspirazioni e talenti differenti, con percorsi che spaziano dal settore tecnologico a quello economico, dall’industria alla creatività, fino all’accoglienza e al turismo.

Nella sede Stendhal, in Via della Polveriera 28, i visitatori potranno scoprire i percorsi dedicati all’Enogastronomia e all’Ospitalità Alberghiera e al Turismo. Due indirizzi che valorizzano l’accoglienza, le lingue, la cultura del territorio e le competenze professionali legate a settori fondamentali per l’economia. La sede Calamatta, in Via A. Da Sangallo 3, ospita invece tre percorsi che uniscono innovazione, tecnologia e creatività: Trasporti e Logistica, con particolare attenzione al settore marittimo; Manutenzione e Assistenza Tecnica, orientato alle competenze tecniche e operative; Industria e Artigianato per il Made in Italy, dove progettazione, moda e creatività diventano protagoniste.

Nella sede Baccelli, in Via Leopoli 16, sarà possibile conoscere i percorsi di Amministrazione, Finanza e Marketing e di Chimica. Due realtà formative che permettono di avvicinarsi, rispettivamente, al mondo dell’economia, della gestione aziendale e delle nuove tecnologie, e a quello della ricerca scientifica, della sperimentazione e delle biotecnologie.

Non solo orientamento: laboratori, esperienze e attività Il vero protagonista della giornata sarà il coinvolgimento diretto dei visitatori. Durante l’Open Day, studenti e famiglie avranno l’opportunità di osservare da vicino la vita scolastica, scoprire gli strumenti e le attrezzature utilizzati nelle attività didattiche e comprendere come le conoscenze teoriche possano trasformarsi in competenze concrete. Visite guidate, laboratori, dimostrazioni, incontri e attività di orientamento permetteranno di vivere in prima persona l’ambiente scolastico e di conoscere le caratteristiche dei singoli indirizzi.

Sarà anche un’occasione preziosa per confrontarsi con i docenti e con gli studenti dell’Istituto, ascoltare le loro esperienze, porre domande e raccogliere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole. L’IIS Stendhal-Calamatta si presenta come una realtà scolastica ricca di opportunità, nella quale formazione, innovazione, attività laboratoriali ed esperienze sul territorio contribuiscono alla crescita personale e professionale degli studenti. L’obiettivo non è soltanto trasmettere conoscenze, ma accompagnare i giovani nello sviluppo delle proprie capacità, aiutandoli a riconoscere le loro inclinazioni e a prepararsi alle sfide del mondo universitario e lavorativo. L’Open Day rappresenta quindi un momento di incontro tra la scuola e il territorio, ma soprattutto un invito rivolto ai ragazzi che si preparano a scegliere il proprio percorso dopo la scuola secondaria di primo grado. L’appuntamento è per sabato 14 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle 13, nelle tre sedi dell’IIS Stendhal-Calamatta di Civitavecchia. Un’occasione per esplorare, sperimentare, fare domande e iniziare a immaginare il proprio domani. Perché scegliere la scuola giusta significa iniziare a costruire il proprio futuro.

IIS Stendhal-Calamatta