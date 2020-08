Ieri la toccante cerimonia di Angelo Tasselli

Ieri, alle ore 19, alla presenza di un’ampia rappresentanza della Polizia di Stato si è svolta la cerimonia in onore alla memoria di Angelo Tasselli, poliziotto tolfetano morto il 20 dicembre 1974 nell’adempiere al suo dovere. Sono intervenuti il sindaco Luigi Landi, il collega ed amico poliziotto in pensione Vincenzo Pierini, il dirigente del Commissariato DI Civitavecchia Paolo Guiso e la dirigente del compartimento Polstrada Toscana Cinzia Ricciardi. La Vice Sindaco Stefania Bentivoglio ha letto la toccante biografia del Vice Brigadiere tolfetano. Il Sindaco Luigi Landi ha sottolineato come attraverso la memoria, il ricordo e la testimonianza di ‘Angelo’ si costruisce la identità di una comunità. Sempre il Sindaco ha ringraziato la Polizia di Stato e la Polizia stradale e le forze dell’ordine tutte per il costante e proficuo lavoro che svolge a garanzia dei cittadini. Gli intervenuti hanno evidenziato le gesta di Angeo Tasselli e il grande senso del dovere che lo ha contraddistinto. Momenti toccanti durante le parole di Vincenzo Pierini, lo scoprimento della targa marmorea sotto gli squilli della tromba della fanfara e la presenza della zia di Angelo Tasselli accompagnata dagli agentidella Poliziadi Stato. Alle 21 la Fanfara della Polizia di stato si è esibita nell’anfiteatro della Villa Comunale. Il gruppo composto da circa 50 elementi ha dilettato il pubblico con un repertorio variegato e brillante: dalla sinfonia di stampo verdiano all’omaggio ad Ennio Morricone, dai Pooh alla Cavalleria Leggera di F. V. Suppe, il tutto magistralmente sotto la direzione del Maestro Secondino De Palma. Riporta Ferdinando Bianchi nel suo “Il racconto dei Tolfetani” che già nel 1817 i festeggiamenti DI Sant’Egidio Abate prevedevano l’intervento di una banda militare. Ieri con la Fanfara, l’amministrazione ha voluto sottolineare la continuità storica e il legame profondo che lega il paese alla tradizione musicale, prettamente italiana, delle bande musicali. Prima dell’esecuzione della Marcia di ordinanza e dell’inno d’Italia il Sindaco ha proceduto alla consegna della targa al maestro e ha espresso parole di ringraziamento e invitato tutti a guardare al futuro con fiducia.