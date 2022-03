Idrogeologico, ripulito il canale di guardia di via Terme di Traiano

Altro cantiere terminato nelle zone periferiche di Civitavecchia. A illustrare i dettagli dell’intervento, che ha operato sull’assetto idrogeologico di via Terme di Traiano, è il Vicesindaco Manuel Magliani. “Nel mese di marzo si sono svolti i lavori di pulizia da rifiuti e vegetazione infestante con il ripristino dello scorrimento del canale di guardia di via Terme di Traiano. I lavori sono durati due settimane ed hanno interessato circa 600 metri di strada, con la rimozione di diversi metri cubi di rifiuti. Lavori che sono funzionali al corretto deflusso delle acque meteoriche e che da molti anni non venivano svolti, con risultati che purtroppo, in occasione di alcuni allagamenti, sono stati potenzialmente disastrosi. Sono opere che svolgiamo grazie alla operatività incessante dei nostri uffici, non per farci dire bravi da qualcuno, né per farci dire da qualcun altro che sono stati i marziani. L’attenzione sui fossi, come su altri aspetti, è costante come possono vedere i cittadini ed è frutto dell’amore per il territorio: il migliore riconoscimento per noi resta la soddisfazione dei civitavecchiesi nel vedere lavori portati a termine dopo anni di incuria. Saranno loro a smascherare chi preferisce raccontarsi un’altra realtà”.