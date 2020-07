Idrico. Alle Molacce lavori solo di notte, Tedesco: “Amministrazione dell’ascolto e del fare”

Lavorazioni notturne per limitare al minimo i disagi. È quanto stabilito nel pomeriggio di ieri al termine di una riunione tra i residenti del quartiere Molacce e i tecnici di Acea e delle ditte incaricate delle lavorazioni che interesseranno la condotta idrica dell’area. Il Sindaco Ernesto Tedesco, l’Assessore ai Lavori pubblici Sandro De Paolis, il comandante di Polizia Locale Ivano Berti e il tecnico comunale Luca D’Altilia hanno chiesto ed ottenuto di avere un novero di soluzioni alternative tra le quali scegliere, dal momento che il delicato intervento richiederà la chiusura totale della strada al traffico (fatto salvo il passaggio eventuale di mezzi di emergenza) durante l’attività di cantiere.

Commenta il Sindaco Tedesco: “Avevamo detto in campagna elettorale che avremmo cercato di condividere il più possibile le nostre scelte con i cittadini e le categorie. In questo caso, sapendo che alle Molacce i problemi dell’approvvigionamento idrico e della viabilità sono molto sentiti, abbiamo voluto operare una proficua mediazione tra Acea e i residenti. A breve comunque torneremo anche alle Molacce per un sopralluogo sui problemi che investono la zona, nel quadro di un tour nei quartieri che abbiamo avviato proprio perché la nostra Amministrazione si distingua per l’ascolto, oltre che per il fare”.

Aggiunge l’Assessore Sandro De Paolis: “L’intervento alle Molacce è urgente ed abbiamo cercato di far sì l’esigenza di operare velocemente e in sicurezza non creasse troppi disagi ai cittadini. Laddove possibile, cercheremo sempre di far sì che una adeguata programmazione assicuri scelte condivise: ringrazio quindi sia i cittadini, che hanno compreso la filosofia dell’incontro, che Acea, che nonostante il maggiore dispendio ha accettato la possibilità di lavorazioni notturne”.