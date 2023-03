Iarlori: “FdI Civitavecchia è il circolo con più iscritti della federazione provinciale”

Ordine del giorno della riunione è stato l’analisi del voto delle elezioni regionali, la chiusura del tesseramento 2022 e riflessioni sul quadro politico cittadino.

“Alla riunione, tra gli altri, – dichiarano dal partito meloniano – ha partecipato anche la neo-consigliera regionale Emanuela Mari, la più votata in assoluto nella storia a Civitavecchia e primo consigliere regionale eletta nelle fila del centrodestra di Civitavecchia da quando esistono le Regioni”. “L’elezione di Emanuela Mari è motivo di orgoglio per tutti noi – commenta il coordinatore comunale Paolo IARLORI – e rappresenta una straordinaria vittoria per la nostra comunità militante, confermando che, in questi anni, il nostro circolo ha ben lavorato e si è radicato sul territorio, come testimoniato dal 33,5% delle ultime elezioni regionali (record storico a Civitavecchia per la Destra dal 1948)”.

C’è un ulteriore dato che conferma la grande crescita di consensi per Fratelli d’Italia a Civitavecchia e testimonia il clima di entusiasmo che si respira nel Partito: ” Abbiamo appena ricevuto dalla federazione provinciale il dato definitivo ed ufficiale del tesseramento 2022 – dichiara Paolo Iarlori – Il nostro circolo ha superato quota 530 iscritti, più che raddoppiando il dato del 2021 : siamo il circolo territoriale con più iscritti della nostra federazione provinciale e certamente uno dei circoli di Fratelli d’Italia più grandi ed importanti del Lazio e nel panorama nazionale! Il tesseramento 2023 è già aperto e, per come è iniziato, sicuramente ci consentirà di migliorare notevolmente il dato già eccezionale del 2022. Particolarmente incoraggiante l’adesione di tanti giovani: il nostro nucleo giovanile, articolato in Gioventù Nazionale ed Azione Studentesca, che annovera tra i suoi componenti numerosi rappresentanti di istituto nelle scuole di Civitavecchia, è uno dei più attivi e brillanti nel panorama regionale e costituisce certamente un fiore all’occhiello per la nostra comunità militante”. “Ringrazio tutti i componenti del direttivo, ii consiglieri comunali, gli assessori e tutti i militanti per questi risultati straordinari che ci rendono felici ed orgogliosi ma che ci spronano ad andare avanti con rinnovato slancio: perché queste vittorie per noi rappresentano solo un punto di partenza” conclude il coordinatore Paolo Iarlori.

“La riunione – concludono i meloniani -, caratterizzata da un ampio e costruttivo dibattito, si è conclusa con una approfondita analisi della situazione politica locale, definendo le prossime iniziative e gli indirizzi del Partito che, forte del consenso popolare, è pronto, con i propri esponenti e rappresentanti, ad offrire un contributo determinante all’amministrazione comunale ed alla coalizione di centrodestra”.