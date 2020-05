I VVF soccorrono una anziana sospettata di coronavirus

L’intervento si è reso necessario anche a causa del peso significativo della persona in questione, che è stata trasportata presso il pronto soccorso del San Paolo di Civitavecchia

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti questa sera in via Terme di Traiano, 38 con personale “Formia Soccorso“, nell’ambito del soccorso di una donna di 87 anni, affetta da polmonite, sospetto COVID. L’intervento dei VVF si è reso necessario anche a causa del peso significativo della persona in questione, che è stata trasportata presso il pronto soccorso del San Paolo di Civitavecchia.