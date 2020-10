I Vigili del fuoco piangono la scomparsa di Silvano Paperini

E’ deceduto stanotte all’età di 67 anni Silvano Paperini, ex Ispettore Antincendio dei Vigili del Fuoco, in pensione da poco meno di due anni. Silvano è stato Capo Sede del distaccamento VVF di Civitavecchia e responsabile logistico delle sede di Cerveteri e Bracciano dal 2008 al 2018. Nell’arco della sua carriera (iniziata da Vigile, promosso poi Capo Squadra, successivamente Capo Reparto ed infine Ispettore), Silvano ha svolto innumerevoli interventi di soccorso ed ha partecipato a diverse pubbliche calamità fra le quali: SISMA IRPINIA 1980; SISMA UMBRIA-MARCHE 1997; SISMA ABRUZZO 2009; SISMA ITALIA CENTRALE 2016 e altri. In un periodo della sua vita pompieristica ha fatto parte anche del nucleo NBCR (NUCLEARE BIOLOGICO CHIMICO RADIOLOGICO) presso il C.do P.le VVF di Roma (sito in via Genova), svolgendo interventi particolarmente delicati e di rilievo. È una triste notizia per i Vigili del Fuoco di Roma, in particolare di Civitavecchia, Bracciano che partecipano sentitamente al dolore dei familiari tutti.