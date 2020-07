I Vff salvano un gattino che trova una nuova casa

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Nuova di San Liborio per soccorrere un gattino che era rimasto incastrato in un tratto del tubo di scarico delle acque meteoriche, presso il locale seminterrato di una villetta. I VVF dopo aver intercettato il felino, hanno praticato un attento taglio del tubo e liberato il gatto che è stato subito adottato dalla proprietaria dell’abitazione.