I Verdi: “Tedesco non ceda alle liti interne. Meglio lui del commissario”

“Seguiamo con preoccupazione ed attenzione quanto sta avvenendo in seno alla maggioranza di governo cittadino. Convinti che ‘l’accrocchio’ che amministra questa città sia ormai giunto al capolinea dimostrando non solo l’inadeguatezza ma la sostanziale inconsistenza dell’azione amministrativa, tuttavia auspichiamo che il Sindaco avv. Ernesto Tedesco non ceda allo squallido teatrino rassegnando ora le dimissioni. In un momento estremamente delicato, in cui lentamente si sta uscendo dall’epidemia Covid, dettato dall’incertezza del prossimo futuro e dagli enormi problemi sociali ed occupazionali che attanagliano la città, abbandonare il timone sarebbe altresì irresponsabile nei confronti della città tutta, non solo della parte che l’ha votato. Un commissariamento amministrativo avrebbe probabilmente lunga durata e questo non è sostenibile, seppur è certo che fare peggio di così sia abbastanza difficile. Invitiamo il Sindaco a valutare tutte le opzioni possibili finanche un allargamento della maggioranza, magari sull’attuazione di un elenco di azioni precise ed urgenti, escludendo almeno per il momento le dimissioni, che altresì suonerebbero come una personale assunzione di responsabilità del fallimento amministrativo e una sorta di liberi tutti, soprattutto per chi dietro le quinte continua a perseguire solo interessi personali”, lo dichiara il gruppo de I Verdi – Europa Verde Civitavecchia.