I test rapidi a Fiumicino funzionano: trovati 6 positivi in un solo giorno

Continuano le verifiche all’aeroporto di Fiumicino, e adesso anche a Ciampino, sui passeggeri italiani e stranieri che tornano o vanno in vacanza. Nella sola giornata di ieri sono stati intercettati ben sei positivi al test rapido. Fra i contagi una ragazza di Roma tornata dalla Grecia, un ragazzo di Pescara di rientro da Malta, un francese proveniente dalla Croazia, uno spagnolo giunto da Barcellona e diretto in Toscana, un bambino di 6 anni, anche lui proveniente dalla Catalogna insieme alla sua famiglia e infine un’altra ragazza romana di ritorno da Tenerife. “Un ottimo risultato perché vengono precocemente intercettati positivi asintomatici. A Roma è in corso l’azione più importante di sanità pubblica per prevenire i casi di rientro” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.