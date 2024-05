“I prossimi impegni del candidato sindaco Francesco Sposetti”

Riceviamo e pubblichiamo. Proseguono gli impegni del candidato sindaco alle elezioni comunali di Tarquinia Francesco Sposetti. Il 24 maggio, alle 18,30, Sposetti sarà l’incontro con il candidato del Partito Democratico alle elezioni europee Marco Paciotti, alla sede dell’associazione Demos, al civico 2 di piazza Duomo. Il 25 maggio, alle 17,30, parteciperà all’iniziativa “Lo sport, un ponte per l’inclusione” promossa dai candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra, alla palestra dell’Asd Wellness, al civico 59 della strada vicinale Scorticagatti. Il 26 maggio, alle 12 a Marina Velca Pian di Spille, incontrerà i residenti in piazza, di fronte al Bar Celletti. Alle 17, sarà all’Alberata Dante Alighieri, per l’iniziativa organizzata dal Movimento 5 Stelle Tarquinia, che vedrà la partecipazione del presidente Giuseppe Conte.

A seguire, alle 19, a piazza Cavour presenzierà all’evento organizzato dalla lista Alleanza Verdi Sinistra, in cui sono previsti gli interventi dei candidati alle elezioni europee Nichi Vendola, Elisabetta Piccolotti, Massimiliano Smeriglio e Marilena Grassadonia. “Siamo entrati nel vivo della campagna elettorale, in cui il nostro filo conduttore è quello del dialogo – sottolinea il candidato sindaco Sposetti -. Si susseguono gli appuntamenti e ho la possibilità di ascoltare tanti punti di vista diversi e di far conoscere la nostra visione di città: quella con un’Amministrazione comunale aperta, inclusiva, che parla con le persone per capirne le reali esigenze, con il solo obbiettivo di farlo per il bene della comunità”.