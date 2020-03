I piedi nudi nel sottopasso funzionano: affidati i lavori per il ripristino di via di Vigna Turci

La determinazione dirigenziale è di oggi, guarda caso appena un giorno dopo lo show a piedi nudi firmato dai consiglieri comunali Giancarlo Frascarelli e Daniele Perello. Sono stati affidati i “lavori di sollevamento acque bianche in via di Vigna Turci (sottopasso ferroviario)”, nel complessivo della determinazione che ha come oggetto, la “Manutenzione straordinaria strade zona nord della città”. La ditta incaricata è locale, “Il Rubinetto S.r.l”. Il totale investito, che riguarda anche altre tipologie di lavori, è di € 994.083,00.

Da segnalare che “la spesa di € 36.486,65 oltre IVA 22% trova copertura al Cap. 3351 “mutuo cassa depositi e prestiti” giusta determinazione dirigenziale n. 1843 del 10/10/2018 alla voce “Imprevisti” in quanto trattasi di interventi complementari ai lavori di manutenzione stradale”, si legge nel documento, quindi per metterci una pezza sono stati spostate delle risorse.