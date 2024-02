“I mezzi pesanti che sfrecciano in centro sono una minaccia per la sicurezza”

Arrivano ancora segnalazioni in riferimento ai tir, alle bisarche e ai mezzi pesanti in generale che transitato nel centro della città. L’ex delegato alla viabilità Claudio La Camera, esponente di Fratelli d’Italia, segnala ancora una volta il fenomeno: “E’ un problema che si ripresenta in modo costante, le segnalazioni dei residenti giungono da diverse parti del territorio, dalla Mediana, da viale Guido Baccelli, ma anche da viale Garibaldi”.