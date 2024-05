Una trasferta in terra sarda, ad Olbia, davvero preparata ottimamente dal punto di vista organizzativo grazie a tutto lo staff del CRC/URL:

Montana Lampo Simone

Pergolesi Stefano

Lauri Flavio

Antonino Lucantoni

Storri Valerio

Tatangeli Barbara

Gargiullo Andrea

Ciocci Pasquale

ed alla collaborazione dei genitori dei Leoni.

I ragazzi al seguito della squadra:

AGARO

GABRIELE

ANCILLAI

FRANCESCO

BAFFIONI

DIEGO

BRANCACCIO

MATTIA

CIOCCI

DAMIANO

CURTI

LEONARDO

DE DONATIS

BRANDO

DI IANNE

FABRIZIO

DIMITRI

PATRIZIO

FARINELLI

ALESSIO

FRANCHI

GIOELE

GARGIULLO

SIMONE

LUCIANO

ANDREA

MONTECOLLI

GIANLUCA

NARDUCCI

DANIELE

NARDUCCI

MATTEO

PERGOLESI

FRANCESCO

PINTUS

CRISTIAN

RICCI

NICOLO’

STORARI

MATTEO

STORRI

LORENZO

Come era nelle premesse la partita in terra sarda si preannunciava non facile per la UNDER 16 del CRC/URL perché gli olbiesi avrebbero venduto cara la pelle e volevano riscattarsi della partita di andata persa al Moretti Della Marta.

Il primo tempo l’Olbia ha data tutto quello che poteva conquistando terreno e gioco chiudendo il primo tempo in vantaggio per 17 a 12.

Sembrava quindi una partita indirizzata verso i sardi , che volevano a tutti i costi la vittoria di riscatto.

L’intervallo è stato fatale agli olbiesi per la forza d’urto e la tecnica dei laziali.

Una serie di mete fino alla fine dell’incontro per un totale di 7 a 2 in totale ha visto il CRC/URL prevalere e conquistare la vittoria.

Totale finale 41 a 17 per i laziali.

Lo staff tecnico : “ E’ stato un buon test in vista dell’ultima partita della stagione, abbiamo provato alcune giocate che avevamo preparato teoricamente , possiamo dire che siamo davvero soddisfatti e siamo carichi per la partita di finale stagione”.