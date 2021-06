I legali Lener e Cipriani a Civitavecchia per la Fondazione Cariciv: “Disposto il sequestro conservativo ai vecchi amministratori”

“Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro conservativo sui beni. La cosa importante è che la motivazione segue la nostra ricostruzione”. Lo ha dichiarato l’avvocato della Fondazione Cariciv Giorgio Lener all’Hotel San Giorgio, nel corso di un meeting con i giornalisti per aggiornare il procedimento civile in corso presso il Tribunale di Roma. Presente anche il collega Carlo Cipriani e il presidente dell’ente di via del Risorgimento Gabriella Sarracco. “Chi si è difeso ha chiesto il coinvolgimento della commissione giuridica, formata all’epoca da tre membri”, ha aggiunto l’avvocato romano. La Fondazione come è noto aveva querelato cinque profili locali, tre dal comitato di investimento nato per gestire i fondi dopo la cessazione del rapporto con la Cassa di Risparmio, l’allora segretario generale e presidente dell’ente. Nessuna nuova invece sul fronte del Liechtenstein con Lener che ha spiegato come si potrebbe andare verso la soluzione della transazione.