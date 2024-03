“Da quando sono stato nominato assessore sono ripresi perfettamente i lavori al Fattori”. Lo scrive l’assessore ai lavori pubblici Daniele Perello che pubblica alcune immagini su Facebook.

“Nelle foto scattate si nota questo tipo di interventi:

– Completate demolizioni pareti, tamponature perimetrali e tramezzi di tutti i piani.

– Completate le demolizioni di tutte le pavimentazioni e dei rivestimenti di tutti i piani.

– Completate le rimozioni di tutti gli impianti Idro termo sanitari ed elettrici a tutti i piani.

-Completata la rimozione di tutti gli infissi, interni ed esterni.

– Smaltito a discarica tutto quanto proveniente da rimozioni e demolizioni.

– Completate demolizioni intonaco di tutta la struttura.

– Completato il consolidamento con metodo CAM di Travi e pilastri, con relativi nodi travi pilastri, del piano terra e piano primo, in fase di ultimazione al piano interrato.

– Completato il getto delle platee per il consolidamento delle travi di fondazione al piano interrato.

Questi sono parte degli interventi che consentiranno il termine dei lavori sulla tribuna previsto per il 31/07, tempo permettendo. Pertanto ad occhio e croce si andrà avanti fino a fine agosto/settembre. Lavoriamo con il mio ufficio dei lavori pubblici (e grazie a loro specialmente) e la mia squadra di Giunta e di Consiglio, e lavoro ogni giorno per trovare i fondi per i 2 milioni almeno mancanti al fine lavori.

L’obiettivo era ed è non far fermare mai i lavori. Per quanto riguarda le responsabilità dell’assessore che mi ha preceduto, dei progetti, del Covid, dell’aumento dei prezzi post guerra e di come e perché quel finanziamento preso che corrispondeva circa all’80% circa dei lavori nel 2017 , valeva circa il 35% nel 2021 ne ho parlato tante volte e se avete curiosità e capacità critica costruttiva vi basta guardare il mio intervento in consiglio comunale sul piano triennale delle opere. Se poi volete parlare a “vanvera”, senza numeri , carte o dare la colpa al sottoscritto di perché le cose secondo qualcuno non vanno bene, tirandomi dentro una sterile politica da campagna elettorale al bar, no grazie, ci sono già certi che lo fanno. Io sono abituato a costruire su macerie…Civitavecchia, un cantiere aperto”.