I lavoratori GTC: “Auspichiamo nella saggezza del presidente La Rosa”

“I lavoratori GTC fermi nel rivendicare il diritto di lavorare e mantenere le proprie professionalità, auspicano che la riapertura delle trattative possa mettere fine a questa situazione, potenzialmente pericolosa per l’intero porto. Sperano che il Presidente Ugo la Rosa sia determinante, forte della sua ultra decennale esperienza di uomo di porto, persona che sicuramente ha a cuore la portualità ed i lavoratori tutti, come dimostrato negli anni. È il momento che chi ha più testa usi la testa. Per questo confidiamo, che il Presidente della GTC, eserciti quel ruolo di “saggio” che momenti come questi richiedono.”