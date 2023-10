I lavoratori di TeleCivitavecchia in stato di agitazione e verso lo sciopero

Giornalisti e tecnici senza stipendio: "Il cda della cooperativa, ha deciso di non tenere conto della volontà della suddetta maggioranza dei soci lavoratori, riguardo le prospettive future della cooperativa"

Riceviamo e pubblichiamo. I soci della cooperativa Telecivitavecchia, Alessandra Sacco, Dario Curcio, Marco Mondelli, Maria Luisa Tufoni, Adrian Montagnani, rappresentanti la maggioranza dei soci lavoratori della cooperativa, riscontrando che ad oggi non risultano pagate la 13.ma mensilità relativa al mese di dicembre 2022, buona parte dello stipendio relativo a maggio 2023 e le intere mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, considerando che, come appreso nelle ultime ore, il CDA della cooperativa, ha deciso di non tenere conto della volontà della suddetta maggioranza dei soci lavoratori, riguardo le prospettive future della cooperativa, proclamando, a partire dal giorno lunedì 9 ottobre, fino a sabato 14 ottobre, lo stato di agitazione e si dichiarano pronti allo sciopero.

I soci della cooperativa

Alessandra Sacco

Dario Curcio

Marco Mondelli

Adrian Montagnani

Maria Luisa Tufoni