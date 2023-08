I lavoratori di TeleCivitavecchia: “Grazie al consigliere Petrelli per la solidarietà”

"I lavoratori colgono l’occasione per ringraziare anche la testata giornalistica “Big Notizie” per aver dato risalto alla intera vicenda. A tal proposito considerano il silenzio della testata di appartenenza assordante ma indicativo della situazione che vive la storica tv locale e del futuro"

Riceviamo e pubblichiamo. Con la presente, i soci lavoratori di “TeleCivitavecchia” vogliono ringraziare il consigliere comunale Vittorio Petrelli per la solidarietà espressa in questo momento così difficile dal punto di vista lavorativo ed umano che coinvolge non solo i dipendenti ma che si ripercuote anche sulle loro famiglie. I lavoratori colgono l’occasione per ringraziare anche la testata giornalistica “Big Notizie” per aver dato risalto alla intera vicenda. A tal proposito considerano il silenzio della testata di appartenenza assordante ma indicativo della situazione che vive la storica tv locale e del futuro.

I soci lavoratori

Alessandra Sacco

Maria Luisa Tufoni

Dario Curcio

Adrian Montagnani

Marco Mondelli