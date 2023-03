I Jalisse ospiti di San Romolo

Saranno i Jalisse gli ospiti d’onore del Festival di San Romolo, evento previsto per il 18 marzo a Civitavecchia. Ad annunciarlo gli stessi organizzatori: “Sanremo è il più grande festival della musica italiana, Sanromolo è suo fratello più piccolo. Non per quanto riguarda le canzoni, non ci permetteremmo mai, ma per nella gara di solidarietà. Ci

vediamo sabato 18 marzo al Teatro Traiano di Civitavecchia, con una maratona di musica e comicità per raccogliere fondi per l’associazione Spazio Eira 2.0 Aps a supporto dei ragazzi

autistici. Ospiti d’eccezione della serata, i Jalisse. Il gruppo che ha segnato un’epoca, vincitore di Sanremo 1997 con “Fiumi di parole”, a cui vogliamo dare il nostro sostegno augurandogli di tornare in gara all’Ariston. L’evento è prodotto da Stazione Musica in collaborazione con Wolli & Felix, tutto il ricavato verrà devoluto all’associazione Spazio Eira 2.0 Aps. L’ingresso è gratuito ma con obbligo di prenotazione tramite ticket, conseguibile presso gli uffici dell’associazione Spazio Eira 2.0 (Via Cialdi, 3 – Civitavecchia), dove è possibile lasciare un piccolo contributo come donazione benefica a sostegno dei progetti sociali”.