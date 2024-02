I gestori delle strutture ricettive al Comune: “Migliorare trasporti, vigilanza e segnaletica turistica”

Oggi si è conclusa la Riunione Iniziale sul Turismo, organizzata presso il Comune di Civitavecchia. L’incontro, promosso dall’assessorato al Turismo in collaborazione con Confcommercio, ha visto la partecipazione di numerose strutture ricettive, operatori del settore turistico e rappresentanti delle istituzioni locali, dimostrando un forte interesse e un impegno condiviso verso lo sviluppo del turismo nella città. Durante la riunione sono stati affrontati diversi argomenti cruciali per il settore, tra cui l’importanza della collaborazione tra gestori e istituzioni, la promozione efficace del territorio e le opportunità di crescita per le strutture ricettive. In particolare, sono stati condivisi alcuni preziosi consigli lanciati dai gestori delle strutture ricettive.

Migliorare la vigilanza notturna: pianificare una vigilanza notturna efficace per garantire la sicurezza degli ospiti e prevenire eventuali situazioni di rischio.

Potenziare i trasporti: migliorare l’accessibilità del territorio, attraverso il potenziamento dei trasporti pubblici e l’implementazione di soluzioni innovative per agevolare gli spostamenti dei turisti.

Migliorare il rapporto con i tour operator: stabilire un rapporto più stretto con i tour operator, anche con il supporto dell’Amministrazione comunale, al fine di promuovere al meglio le attrattive locali e garantire un flusso costante di visitatori.

Offrire opportunità di crescita ai gestori: fornire ai gestori delle strutture ricettive opportunità di formazione e aggiornamento professionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e soddisfare al meglio le esigenze dei turisti.

Pubblicizzare al meglio la città: promuovere la città in modo efficace, anche nei periodi in cui non vi è il flusso turistico legato alle crociere, al fine di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

Implementare una segnaletica turistica efficace: allestire una segnaletica adeguata e chiara per guidare i turisti verso le attrazioni principali della città, migliorando così l’esperienza complessiva dei visitatori.

L’assessore al Turismo del Comune di Civitavecchia Simona Galizia ha accolto positivamente questi consigli, sottolineando l’importanza di tener conto delle esigenze e delle proposte dei gestori delle strutture ricettive per migliorare l’offerta turistica della città: «È fondamentale un lavoro capillare per raggiungere la miglior organizzazione delle capacità ricettive sul territorio. Per questo vogliamo esprimere la nostra gratitudine anche agli uffici comunali per il supporto nell’organizzazione della riunione e per il loro impegno nel promuovere il turismo nella città». Infine, l’assessore al Turismo ha concluso con un messaggio di ottimismo e di fiducia nel futuro del turismo a Civitavecchia: «Siamo fermamente convinti che, lavorando insieme e ascoltando le voci del settore, potremo realizzare un futuro turistico sempre più prospero e soddisfacente per tutti».

I rappresentanti di Confcommercio Litorale Nord si sono detti molto soddisfatti dell’incontro: «È decisamente importante trasformare Civitavecchia in una città più Internazionale e al contempo digitale. Siamo a totale disposizione di ogni struttura ricettiva presente sul territorio per condividere insieme qualsiasi tipo di problematica. Chiediamo inoltre la possibilità di realizzare un albo dedicato esclusivamente a questo tipo di strutture, sia per velocizzare le comunicazioni in merito a sviluppi futuri e sia per avere una maggiore condivisione relativa a tutte le iniziative e alle varie convenzioni che abbiamo attive e che attiveremo tramite Confcommercio Litorale Nord. Relativamente a questo, sarà importante sviluppare delle convenzioni che permettano alle strutture di sfruttare un’economia di scala, grazie alla quale, si potranno ottenere vantaggi esclusivi dedicati e personalizzati».

L’assessore al Bilancio Francesco Serpa ha informato gli intervenuti delle novità in relazione al pagamento della Tari per le strutture ricettive: «In particolare, abbiamo aggiunto due categorie oltre ad “Alberghi con ristorante” e “Alberghi senza ristorante”, ovverosia “Bed & Breakfast con servizio di prima colazione” e “Affittacamere senza servizio di prima colazione”, con tariffe notevolmente ridotte rispetto alle prime due categorie, le quali, in ogni caso, hanno avuto anch’esse delle riduzioni, in linea con il lavoro che questa Amministrazione sta portando avanti per lo sviluppo del turismo cittadino». Da parte sua, il presidente della Commissione Turismo, Vincenzo Palombo, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati per il successo del turismo locale.

Per ulteriori informazioni e per essere aggiornati sui prossimi incontri, gli interessati possono contattare la segreteria dell’assessorato al Turismo al numero 0766 590068.