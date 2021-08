I gestori del locale chiuso a Civitavecchia: “Nessuna rissa. Fatti accaduti all’esterno fra avventore e addetto alla vigilanza”

“In relazione alla notizia apparsa sui giornali telematici circa della chiusura del locale a Civitavecchia a causa di una “rissa” i gestori intendono smentire categoricamente tale la notizia in quanto i fatti sono successi fuori dal locale ed stato un diverbio tra un avventore e un addetto incaricato della società di vigilanza. Va peraltro evidenziato che la società ha adottato precise misura per salvaguardare i clienti del locale anche nel rispetto delle misure anti COVID e ciò nonostante, per cause non dipendenti alla stessa le misure adottate sono a solo danno della stessa. I gestori fanno inoltre sapere che ricorreranno al provvedimento di chiusura restrittivo e dannoso economicamente all’attività”. Lo rende noto l’avvocato Matteo Mormino.