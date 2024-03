“I Gd Tirreno Santa Marinella hanno rappresentato l’Italia al parlamento europeo”

Riceviamo e pubblichiamo. I GD della Provincia di Roma presenti a Bruxelles presso il Parlamento Europeo per la 3 giorni di formazione hanno voluto raccontare con alcuni passaggi la loro esperienza che li vede entusiasti a continuare su questo percorso. Infatti, con la scuola di formazione politica “David Sassoli” i giovani iscritti al partito hanno l’opportunità di approfondire le tematiche politiche e di acquisire competenze utili per svolgere un ruolo attivo all’interno della società.

L’obiettivo è cambiare il partito, per portare avanti le loro istanze, specialmente in tema di ambiente e disuguaglianze in una società che muta così rapidamente. Nel gruppo dei GD che ha partecipato alla 3 giorni formativi al Parlamento Europeo, c’è Chiara Pinzi, studentessa 20enne, direttivo PD di S. Marinella e Presidente GD Tirreno che ci ha rilasciato questa dichiarazione:

“Ringrazio il PD di Santa Marinella e la segretaria, il PD provincia di Roma per averci concesso questa meravigliosa esperienza. Abbiamo avuto l’onore di rappresentare l’Italia nello Youth Event “My Choice, My Voice” e di discutere diversi temi, come la migrazione, la disinformazione e gli scenari geopolitici attuali, con esperti ed eurodeputati, confrontandoci con ragazzi e ragazze di tutto il nostro continente per scambiarci idee sulla nostra idea di Europa: Libera, Democratica, Equa, all’insegna del rispetto dell’ambiente e della dignità umana. Torno più consapevole, sentendo il dovere morale e civile di lanciare un appello alla mia generazione, che non deve sentire la politica e le istituzioni lontane e non rappresentative.

La nostra voce, le nostre idee contano, andiamo a votare, ed invitiamo gli altri a farlo, affinché le nostre idee riescano a trovare espressione nello scenario internazionale”.

Siamo convinti che le connessioni tra diverse generazioni siano la base per costruire un progetto politico, per questo continuiamo ad essere presenti e a fare rete in città e sui territori. Siamo protagonisti attivi nel “coordinamento del litorale Roma Nord” sempre più compatto nelle battaglie di oggi e nelle sfide che ci attendono, sosteniamo la crescita dei Giovani Democratici, siamo in rete con la Conferenza delle Donne Democratiche per dare spazio alle donne nella nostra società.

Da sempre promuoviamo la partecipazione dei giovani alla vita politica, riconoscendone l’insostituibile potenziale per diffondere i valori del partito e affrontare le sfide che ci attendono. In vista dell’apertura del nuovo tesseramento, il PD invita perciò tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, ad iscriversi e a dare il proprio contributo per una politica che anche a livello locale guardi all’Europa come una grande opportunità per il presente e per il futuro.

In questa direzione il PD di Santa Marinella e Santa Severa sta preparando una serie di eventi che coinvolgeranno anche le istituzioni europee nella progettazione degli scenari futuri della nostra città. PARTITO DEMOCRATICO S. MARINELLA – S.SEVERA.