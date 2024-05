I funerali di Simone Torroni si terranno domani a La Bianca

Le esequie cominceranno alle 16. Torroni, 29 anni, è deceduto sabato scorso dopo alcuni giorni di coma, a seguito di un tragico incidente in moto

L’ultimo saluto al giovane Simone Torroni si terrà domani presso la chiesa de La Bianca, la frazione di Allumiere. Le esequie cominceranno alle 16. Torroni, 29 anni, è deceduto sabato scorso dopo alcuni giorni di coma, a seguito di un tragico incidente in moto. Il Comune di Civitavecchia ha rinviato a data da destinarsi lo spettacolo comico di Maurizio Battista che doveva tenersi sabato sera, in segno di lutto cittadino. Il giovane di Allumiere lavorava da un anno come operaio al teatro Traiano.