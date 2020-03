I decessi e i focolai a Medicina ed Rsa per qualcuno non bastano

Alcune persone, una minoranza a dire la verità (ma in questo senso purtroppo cambia poco) non hanno ancora ben chiara la gravità della situazione

Pubblichiamo un’immagine del mercato che ci è stata inviata da un lettore e che ci conferma quello che in molti altri ci segnalano: alcune persone, una minoranza a dire la verità (ma in questo senso purtroppo cambia poco) non hanno ancora ben chiara la gravità della situazione. E quindi non bastano le notizie quotidiane in relazione agli effetti del coronavirus sul territorio. Autentiche mazzate che sono dure da digerire, parliamo ad esempio dei tre decessi di ieri, dei focolai che si stanno sviluppando al reparto di Medicina dell’Ospedale San Paolo o alla Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia. La speranza è l’ultima a morire, così auspichiamo ancora che da oggi tutti se ne stiano a casa o che quantomeno rispettino rigidamente le norme imposte dal Governo. Solo così ne usciremo.