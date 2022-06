I dati sull’affluenza: a Ladispoli il 54%, a Cerveteri il 51%, ad Allumiere l’83%

Assodato il flop ovunque di quelle per il referendum, sono decisamente più alte quelle delle comunali

In attesa dei risultati delle amministrative, lo spoglio inizierà alle ore 14, è interessante dare un’occhiata alle percentuali dell’affluenza. Assodato il flop ovunque di quelle per il referendum, sono decisamente più alte quelle delle comunali. A Ladispoli è andato a votare il 54,09% degli aventi diritto. Un po’ più bassa quella di Cerveteri, che si ferma al 51,09%, in netto calo rispetto alle scorse amministrative doveva ai seggi era andato il 60% dell’elettorato, mentre ad Allumiere ha votato l’83,85%.