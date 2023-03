I Cugini di Campagna sbancano Piazza Trieste

Record di presenze ieri a Santa Marinella, una Piazza Trieste viva come mai prima d’ora – sostengono il sindaco Pietro Tidei, la delegata al centro storico Maura Chegia e l’assessore alle attività produttive Emanuele Minghella che ieri sera sono saliti sul palco nel centro storico della città per dare il via all’attesissimo concerto dei Cugini di Campagna – Abbiamo trascorso una serata memorabile – spiegano – all’insegna della musica e dell’intrattenimento in compagnia dei Cugini di Campagna dopo la loro performance al Festival di Sanremo. Ad oltre 50 anni di carriera, la loro musica è tutt’ora una delle più apprezzate sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni e ieri ne è stata la prova. Siamo orgogliosi di aver avuto l’opportunità di dare una seconda, nuova, vita alla Perla, che grazie anche al nostro contributo e serio impegno di questi anni è tornata a vivere e ad essere nuovamente valorizzata. Una vera e propria emozione poter rivedere il nostro centro storico gremito di persone, forse come mai prima d’ora. Uno scenario bellissimo che ci auguriamo di poter rivedere presto, magari accompagnati dalle note delle canzoni di Gianni Morandi per un nuovo concerto in estate. È una proposta che vorremo realizzare per tutti i cittadini e villegganti che scelgono di soggiornare ogni anno presso la nostra città, un desiderio che soltanto in seguito potrebbe diventare realtà. La tradizionale festa di San Giuseppe è entrata nel vivo venerdì pomeriggio e si concluderà oggi, con un suggestivo spettacolo pirotecnico che non vediamo l’ora di ammirare. L’appuntamento è alle ore 20 subito dopo la Santa Messa delle ore 17.30 seguita dalla processione per le vie del centro di Santa Marinella”.