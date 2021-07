I contagi covid volano a Santa Marinella, lo stabilimento Perla del Tirreno: “Da noi nessun cluster”

“Nessun cluster esiste all’interno dello stabilimento la perla del Tirreno. Sia gli abbonati, che i fruitori del mare che i nostri dipendenti stanno benissimo”. Così in una nota i gestori dello stabilimento La nuova perla del Tirreno di Santa Marinella. “Queste fake news sono dannose per le attività produttive che in questo momento così difficile stanno cercando di garantire lavoro ai molti giovani che vivono in città, ma anche pericolose per la paura che incutono a tutta la comunità santamarinellese.” “Stiamo procedendo per vie legali sia per perseguire il reato di diffamazione, procurato allarme e mancato introito – aggiunge in una nota il legale della gestione della nuova perla del Tirreno. Queste notizie false promuovono un terrorismo che non serve a nessuno ne ai gestori dello stabilimento colpito, ne agli altri commercianti ne tantomeno al comune di Santa Marinella che ci auguriamo combatta questa battaglia di ripristino della verità “. La nuova perla del tirreno