I commercianti non mollano: domani a Corso Centocelle “Notte bianca” in tempo di covid

Un’iniziativa lodevole, che rappresenta un segnale forte, tipico di chi non vuole mollare nonostante mille difficoltà. Si terrà domani come preannunciato la “Notte bianca” a Civitavecchia, per ciò che riguarda Corso Centocelle, una delle zone più centrali della città, dalle 19 alle 24. Gli esercizi commerciali andranno avanti ad oltranza, operativi anche di notte per mandare un messaggio chiaro: le piccole imprese vogliono resistere, sebbene il momento storico sia il più difficile da tantissimi anni a questa parte. La diffidenza delle persone, ancora in ansia per la pandemia e il rischio del contagio, le restrizioni e quindi il calo drastico del fatturato, ma soprattutto il blocco totale delle crociere sono dei fardelli che non possono passare in secondo piano. Intanto si cerca di fare squadra, anche per darsi una mano quando fino a qualche tempo fa si pensava solo a farsi concorrenza. Sono sempre più frequenti infatti gli eventi organizzati in collaborazione fra più locali. In tempi di coronavirus l’unione può fare la forza.

Ecco il programma.

ORE 19.00 /19.40 (orario aperitivo)

Si esibirà LUCA CARRUBA (zona Gigi Bar 2.0)

ORE 22.30: Piccolo intervento del Sindaco Tedesco

ORE 22.45:

Esibizione di ESTER MARIA GRIENTI (ingresso UBI Banca)

ORE 22.50:

Esibizione Di Max Petronilli, Marco Guidolotti e Felice Tazzini.

ORE 23.00

Esecuzione dell’INNO DI ITALIA con lancio delle lanterne/palloncini a metà esecuzione