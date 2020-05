I circoli di tennis preparano la riapertura: “Ma ancora non ci sono certezze sulla data”

“Riguardo le recenti disposizioni del Governo in merito alla ripresa delle attività sportive e alle norme pubblicate dalla Federazione tennis comunichiamo che al momento non esistono ancora certezze inequivocabili sulla data di riapertura e sulle modalità della stessa. Nel pieno rispetto della legge e avendo come priorità la salute dei propri soci e frequentatori, i circoli sportivi in oggetto stanno predisponendo le misure necessarie a garantire una frequentazione sicura delle proprie strutture. I numeri preposti delle segreterie sono attivi per avere informazioni e non appena avremo la certezza della data e delle modalità utilizzeremo tutti i possibili canali comunicativi per avvisare i nostri soci e atleti a riprendere le attività”. E’ il comunicato congiunto dei circoli sportivi ASD tennis88, Uisp tennis, Sporting club Santa Marinella e Aureliano tennis team.