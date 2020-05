I chiarimenti della Società Nuotatori Civitavecchiesi: “Nessun collegamento con D’Ottavio”

Riceviamo e pubblichiamo nota dell’amministratore unico della Società Nuotatori Civitavecchiesi Federica Feoli.

“La Società Nuotatori Civitavecchiesi, che rappresento in qualità di Amministratore unico, non è in alcun modo correlata all’assessore D’Ottavio né, tantomeno, alla ASD NC Civitavecchia (meglio conosciuta ed indicata nell’articolo come SNC). La sede della Società si trova presso lo Stadio del Nuoto perché, in forza di scrittura privata con la ASD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia, affidataria della gestione dell’ impianto sportivo, gestiva i servizi interni e specificatamente palestra e bar a servizio degli atleti. La SNC Società Nuotatori Civitavecchiesi a r.l. è un progetto di mio padre, “ex dirigente” della pallanuoto civitavecchiese e della nazionale italiana, al quale io e mio fratello Simone, ex campione nazionale di pallanuoto, abbiamo voluto dar vita dopo che nostro padre è prematuramente scomparso cinque anni fa. Mi dissocio sia a nome della società che amministro sia a nome dei soci della stessa da ogni tipo di avvicinamento al signor D’Ottavio Roberto sia dallo società che gestisce, o gestiva, lo Stadio del Nuoto di viale Lazio”.