I campioncini del club ’88 sognano il tris agli Italiani di Guidonia

Matteo e Lorenzo Sargolini, Francesco Spurio. Sono le tre speranze civitavecchiesi agli Italiani di padel che si stanno disputando a Guidonia. Non resta che attendere il grande finale di domani, domenica 3 settembre, con i tre “moschettieri” in forza al Club ’88 impegnati nelle fasi clou. Nella categoria under 16 Matteo Sargolini in coppia con Pietro Giovannini vince la semifinale contro Pirrotta e Indomenico per 6-2 6-1. Nella categoria under 14 Lorenzo Sargolini in coppia con Alessandro Stella ha la meglio in semifinale per 6-2 6-3 contro Gabriele Ciampichetti e Michele Del Sarto. Infine nella categoria u18 Francesco Spurio in tandem con Noa Bonnefoy si aggiudica la semifinale contro Gabriele De Nictis e Vittorio Mascarello per 6-1 6-4.