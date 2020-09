I blitz di sindaco e vice sindaco non bastano. Al viale si “bivacca” ancora

"Questa foto dimostra purtroppo che una volta finito il video di sindaco e vicesindaco, e presi i like dai tifosi di partito, il problema resta", afferma il Movimento 5 stelle. "Finito il teatrino siamo di nuovo di fronte al problema", dichiara il segretario del Pd Stefano Giannini

Non è servito a molto il “blitz” accompagnato da video del sindaco Ernesto Tedesco insieme al vice Massimiliano Grasso avvenuto qualche giorno fa al Viale. Oggi pomeriggio, stessa musica, nella medesima location. “Questa foto dimostra purtroppo che una volta finito il video di sindaco e vicesindaco, e presi i like dai tifosi di partito, il problema resta. Sarebbe stato più efficace avviare un percorso serio tra le istituzioni da coinvolgere e le associazioni di volontariato che si occupano ogni giorno senza autocelebrarsi delle persone meno fortunate”, è quanto scrive il Movimento 5 stelle. Ancora più duro il segretario del Pd Stefano Giannini. “Vi ricordate la poracciata del video di Sindaco e Vice Sindaco che sgominavano il temibile senzatetto davanti alle telecamere? Finito il teatrino siamo di nuovo di fronte al problema. Che ne dite se ora risolvessero il problema seriamente, attivando i servizi sociali al posto dei Vigili per dargli una mano?”.