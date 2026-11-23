La Ficoncella torna fruibile, nonostante i lavori in corso per capire la portata della falda. Domani l’impianto sarà nuovamente aperto al pubblico, un giorno prima della scadenza della proroga di chiusura comunicata dal gestore, Civitavecchia Servizi Pubblici.
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I Bagni della Ficoncella riaprono al pubblico, i lavori per “testare” la falda proseguono
Domani l'impianto sarà nuovamente aperto al pubblico, un giorno prima della scadenza della proroga di chiusura comunicata dal gestore, Civitavecchia Servizi Pubblici