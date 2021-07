I baby Sargolini volano ai Master Juniores per affrontare il top del padel italiano

Exploit e crescita costante. Gli allievi della 88 Accademy Padel Matteo e Lorenzo Sargolini si sono qualificati per il Master Juniores e si troveranno ad affrontare i ragazzi più forti d’Italia nella categoria Under 12 e Under 14 dal 16 al 18 Luglio presso il Bola padel club. Un risultato di grande spessore per i due enfant prodige del padel locale. Il Maestro Matteo Massarelli, responsabile Scuola Padel, non può che essere soddisfatto. “E’ il frutto di un lavoro svolto quotidianamente nella nostra scuola Padel con la collaborazione dell’amico e Maestro Emanuele Fanti. Vediamo come sarà il confronto con gli altri ragazzi, ci attende tanto lavoro ma intanto ci godiamo questo momento”.

Contento anche il Direttore tecnico Maestro Marco Sargolini: “Intanto faccio i complimenti ai miei nipoti e spero che si facciano valere in questi tre giorni di padel, ma voglio anche ringraziare i Maestri Matteo Massarelli, Lorenzo Ruggieri e Marco Memmoli per l’importante lavoro che stanno facendo nella Scuola. Tante novità ci aspettano a partire da settembre ma intanto vediamo se riusciamo a centrare un primo obiettivo nel Master”.