I 3 milioni di euro dalla Regione serviranno per riqualificare la strada di via Betti e alcuni palazzi

I 3 milioni di euro che arriveranno dalla Regione Lazio, come ha annunciato la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari, serviranno a definire diversi interventi. A cominciare da mezzo milione di euro, utile a per rimettere in sicurezza non solo via Betti, ma l’intera area urbana che comprende anche via Leopoli e la sede stradale di via del Bricchetto. Questo finanziamento sarà erogato dall’Astral, Azienda Strade Lazio spa, società pubblica sottoposta alla direzione e al coordinamento dalla Regione Lazio, che ne è socio unico. Altri 2,5 milioni di euro serviranno per rifare dei palazzi e non solo. Si prevede il restyling della sede dell’Ater Civitavecchia, la messa a norma degli impianti di efficientamento energetico e di manutenzione straordinaria. Poi i lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale degli stabili in via XVI Settembre, via Labat e via Navone, dal civico 6 al 22. Infine l’area di Torre d’Orlando, con la realizzazione di serre fotovoltaiche ed orti urbani per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.