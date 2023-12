I 19,5 milioni di euro diventano 35, Battilocchio: “Il Governo ha aumentato i fondi”

"La proposta permetterà la realizzazione di un intervento complessivo ancora più ambizioso. Finalmente la voce di Civitavecchia e del suo territorio è ascoltata in ambito nazionale e viene dedicato il giusto interesse ad un’area che così tanto ha dato nell’interesse nazionale in questi decenni". dichiara il deputato

“Stanotte è stato approvato in Commissione Bilancio l’emendamento 54.1000 del Governo che sarà comma un aggiuntivo ad articolo 56 e che stanzia 35 milioni di euro per la realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l’interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali. Nella proposta iniziale in Commissione della settimana scorsa erano previsti 19,5 milioni ma il fondo è stato ulteriormente aumentato dal Governo e permetterà la realizzazione di un intervento complessivo ancora più ambizioso. Finalmente la voce di Civitavecchia e del suo territorio è ascoltata in ambito nazionale e viene dedicato il giusto interesse ad un’area che così tanto ha dato nell’interesse nazionale in questi decenni. Questo Governo mantiene gli impegni. Una bellissima notizia che ci consente di guardare al 2024 con ottimismo e soprattutto con ancora maggiore determinazione nell’interesse del territorio “ ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, a margine dell’approvazione dell’emendamento “Civitavecchia” nel contesto della legge di bilancio.