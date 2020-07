I 100 anni di Agnese De Luca, Tedesco: “Un insegnamento per le giovani generazioni”

Nata l’ 8 febbraio 1920 a San Vito dei normanni in provincia di Brindisi, si è trasferita nella nostra città da Roma, che ha lasciato dopo i bombardamenti alleati del quartiere di San Lorenzo

“Ho portato con estremo piacere gli auguri di tutta la città ad Agnese De Luca. La donna ha festeggiato il traguardo dei cento anni nel corso di quest’anno. Nata l’ 8 febbraio 1920 a San Vito dei normanni in provincia di Brindisi, si è trasferita nella nostra città da Roma, che ha lasciato dopo i bombardamenti alleati del quartiere di San Lorenzo. Ospite della comunità di Sant’Egidio, la signora Agnese mi ha raccontato di aver ricevuto anche il saluto dei Giovani per la pace. L’insegnamento che donne della sua tempra ci trasmettono è determinante per le nuove generazioni”. Questo quanto dichiara Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia.