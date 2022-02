Hockey, vittoria di misura per gli Snipers TecnoAlt

Importante vittoria per gli Snipers TECNOALT che sabato pomeriggio al PalaMercuri hanno sconfitto per 2-1 l’Invicta Modena, nella gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B. Una partita equilbrata, combattuta e rimasta in bilico fino ai secondi finali, esattamente come si era previsto nel pre-gara. Grazie a questo successo i civitavecchiesi avvicinano ad un punto il quinto posto in classifica, occupato proprio dal Modena. Il primo tempo vede occasioni per entrambe le squadre e gli Snipers passerebbero anche in vantaggio con una rete di Luca Tranquilli ma gli arbitri non si accorgono del disco che ha varcato la linea e quindi la prima frazione termina sullo 0-0. Nella ripresa, sempre Luca Tranquilli, sblocca il punteggio ed i TECNOALT vanno avanti di due reti: prima il gol arriva in situazione di superiorità numerica, poi con una magia del capitano dopo un brutto disco perso in difesa dal Modena. I canarini si rifanno comunque sotto nel punteggio poco dopo ma i padroni di casa sono bravi a conservare la rete di vantaggio fino alla conclusione del tempo.

Luca Tranquilli: “È stata una vittoria importante e sofferta contro una buona squadra come Modena che non ha mai mollato. Siamo stati bravi a rimanere lucidi e uniti a far valere il fattore PalaMercuri, con il nostro campo e il nostro tifo che ci danno sempre una marcia in più. Vogliamo toglierci altre soddisfazioni in questa regular season, sperando di poter tornare ad avere nel prossimo periodo la squadra al completo”.