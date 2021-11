Hockey, vittoria convincente per gli Snipers TecnoAlt

Netta vittoria per gli Snipers TECNOALT nel campionato nazionale di serie B. In casa dei Mammuth Roma i civitavecchiesi si impongono per 6-1 (2-0 il primo tempo) grazie alle doppiette di De Fazi ed Elia Tranquilli e le reti di Marco Stefani e Riccardo Valentini. Gli Snipers hanno sempre condotto la gara, corso pochi rischi e colpito nei momenti più opportuni grazie soprattutto alla buona guardia del goalie Pompanin. Grazie a questo successo i civitavecchiesi salgono a quota 6 punti in classifica.

Alessandro De Fazi: “Buona partita nel complesso da parte di tutti. C’è stata molta collaborazione e gioco di squadra e sono felice che l’allenatrice abbia deciso di mettermi molto spesso in campo. Ho dato il meglio di me riuscendo anche a segnare ben due goal su assist di Manlio Mandolfo e un assist per il goal di Marco Stefani. Speriamo di mantenere questo comportamento e di riuscire ad ottenere risultati positivi nel corso del campionato”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Luca ed Elia Tranquilli, Marco Stefani, Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi, Riccardo Valentini, Alessio Galli, Davide Trotta, Mattia Padovan, Davide Ceccotti, Laura Giannini. Allenatrice: Martina Gavazzi.