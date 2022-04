Hockey, ultima di regular season per gli Snipers TecnoAlt

Ultima giornata di regular season per gli Snipers TECNOALT: la formazione civitavecchiese affronterà domani alle ore 20 al PalaMercuri l’Old Style Torre Pellice. I piemontesi sono già matematicamente certi del secondo posto, mentre i TECNOALT in caso di vittoria potrebbero scavalcare il Modena, due punti avanti in classifica. I play off partiranno poi sabato 16 aprile, con i civitavecchiesi che nei quarti di finale affronteranno una fra Libertas Forlì e Fox Legnaro.

“Purtroppo siamo tornati ad avere parecchie assenze in formazione a causa di svariati problemi – spiega Riccardo Valentini – e non è un qualcosa che ci aspettavamo. Ma tant’è, tutti siamo consapevoli del momento storico che stiamo vivendo ed andiamo avanti con la stessa determinazione di sempre. Arrivare quinti o sesti in classifica, in ottica play off, non ci cambia molto perchè sia Forlì che Legnaro sono due ottime formazioni. Daremo spazio a chi se lo è meritato in allenamento e non escludo qualche esperimento di formazione. Da sabato prossimo, faremo di tutto per vincere”.

Nel weekend spazio anche per le altre formazioni: sabato alle ore 18.30 al PalaMercuri arriva l’Old Style Torre Pellice femminile, per la seconda giornata di campionato. Le Sniperine CRT dopo la bella vittoria all’esordio contro Milano punteranno a ripetersi.

Domenica invece, sempre al PalaMercuri, alla mattina spazio all’under 14 che alle ore 11 e 13 affronteranno in una doppia sfida i rivali del Kemarin. In palio il primo posto in classifica per la fase zonale per gli Snipers Marco Liberati SRL.

Nel pomeriggio infine, chiude il weekend di gare civitavecchiesi la serie C targata VR3: alle ore 15 sfida alla capolista del girone Empoli. Per la seconda formazione senior civitavecchiese una sfida proibitiva contro la capolista del girone ma un’altra occasione di crescita e confronto con realtà importanti.