Formazioni civitavecchiesi in trasferta per il campionato nazionale di serie B nel weekend che sta per arrivare. Iniziano gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 20.30 in quel di Molfetta affronteranno i Rollin Skate Bari nella prima trasferta di stagione. TECNOALT che vanno alla volta di Bari con tante assenze ma comunque desiderosi dei tre punti.
Domenica siciliana invece per gli Snipers Marco Liberati SRL che in quel di Palermo affronteranno i Phoenix Palermo alle ore 10.30 e i Kings Messina alle ore 14.
“In trasferta per noi avere il roster completo è sempre molto difficile – afferma il presidente Valentini – ma chi va a giocare sarà comunque in grado di onorare la maglia al meglio. Il nostro campionato prevede trasferte molto lunghe ma grazie alla generosità dei nostri sponsor riusciamo sempre a onorarle al meglio”.
I convocati:
Snipers TECNOALT: Stefano Travaglione, Marco Stefani, Davide Trotta, Luis Tuduran, Marco Garbetta, Leonardo Pistola, Leandro Galioto. Allenatrice: Martina Gavazzi.
Snipers Marco Liberati SRL: Eugenia Pompanin, Riccardo Valentini, Samuele D’Angelo, Paolo Trincia, Mattia Padovan, Gloria Padovan, Laura Giannini. Allenatore: Riccardo Valentini.