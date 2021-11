Hockey, trasferta insidiosa per gli Snipers TecnoAlt

Trasferta insidiosa per gli Snipers TECNOALT che oggi alle ore 19.30 saranno impegnati sul campo dei Fox Legnaro per la sesta giornata del campionato nazionale di serie B. Per i civitavecchiesi un appuntamento non di certo facile contro una formazione giovane ma con tanta qualità.

“Ci aspetta una partita molto difficile – spiega il presidente Riccardo Valentini – contro una squadra giovane e dotata di talento che per molti versi somiglia alla nostra. Mi aspetto una bella partita, combattuta fino alla fine e che sarà decisa da poche reti di scarto. Nonostante diverse assenze faremo di tutti per portare dei punti a casa”.

Per i nerazzurri assenti Michelangelo Tranquilli, Alessandro De Fazi e Stefano Cocino.

Domani trasferta insidiosa per gli SNIPERS Red Carpet nel campionato under 18 elite: i ragazzi di capitan Mandolfo saranno ospiti dell’HC Milano (ore 14) per la seconda giornata del campionato nazionale.